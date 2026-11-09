Москва9 ноя Вести.Ключевая из природоподобных технологий – термоядерный синтез. Об этом заявил ИС "Вести" президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

Термоядерный синтез – это то, что происходит в звездах. Это тоже двигается полным ходом. Это такая технология, которая все время движется к линии горизонта, но, например, промежуточный этап, предложенный нами, – это использование термоядерной установки как источника дополнительных нейтронов для переработки недостающего топлива – например, тория или природного урана. И это продлевает существование энергетики, скажем, двухкомпонентной, сегодня на сколь угодно долгие годы. А за это время может уже подойти и технология синтеза – то есть звездное получение энергии