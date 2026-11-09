Москва9 ноя Вести.У природоподобных технологий очень много конкретных практических применений – это, например, создание биотопливных элементов и переработка отходов в базовые химические вещества. Об этом рассказал в интервью ИС "Вести" президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

Интервью он дал на полях проходящего в Москве IV Международного форума природоподобных технологий.

Природоподобие – это не одна технология, это копирование природы в самых разных направлениях. Например, биотопливный элемент – он живет по принципу нашей клетки. Вот почему мозг потребляет мало энергии? Вот вы что-то поели, у вас метаболический процесс, еда перерабатывается в энергию и питает наш мозг, который потребляет всего 10 Вт. Вот мы работаем в создании, например, биотопливных элементов. Допустим, первое простое применение – это ритмоводитель. Там не батарейка будет, а за счет энергии клетки – вы ели, и он питается рассказал Ковальчук

Очень перспективным направлением, по его словам, является биоэнергетика.

Например, вы можете перерабатывать отходы – сельскохозяйственные, животноводческие, у нас созданы технологии, целые подразделения – перерабатывать в биодизель, в биокеросин. А глобально я вам скажу следующее: новые технологии позволяют отходы – например, сельхозпроизводства, любого, будь то животноводческого, будь то растительного происхождения – перерабатывать их, по сути, в базовые вещи, например, в глюкозу. Потом из этого можете делать янтарную, молочную кислоту – а это основа всей химии. Можно создать все зеленое сельское хозяйство и зеленую химию – причем это не за горами, это реально движущаяся вещь… Дальше – например, водоросли, микроводоросли, которые активно поглощают, например, углекислый газ и растут, а потом из них можно делать биодизель. Так вот эти водоросли – у вас такой небольшой объем поглощает то, что выделяется одним человеком в течение суток в помещении – углекислый газ. Значит, это прекрасная вещь для очистки, регенерации углекислого газа в кислород – например, для космического корабля. И таких конкретных применений очень много заключил Ковальчук

Ключевой же из природоподобных технологий, по мнению главы НИЦ "Курчатовский институт", является термоядерный синтез.