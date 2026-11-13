Ученый рассказал о перспективности ядерных экспериментов ученых в Дубне Ученый Задеба рассказал о ценности ядерных экспериментов ученых в Дубне

Москва13 ноя Вести.Ученые фабрики сверхтяжелых элементов, которая была создана в Дубне по инициативе академика Юрия Оганесяна, проводят эксперименты трансмутаций при создании новых химических элементов. Об этом ИС "Вести" рассказал доцент Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Егор Задеба.

По его словам, само по себе получение сверхтяжелых изотопов, сверхтяжелых элементов на знаменитой фабрике является знаковым в научной деятельности.

Для меня лично, наверное, самая главная трансмутация на сегодня - это получение сверхтяжелых изотопов на фабрике, построенной Юрием Оганесяном в Дубне, где он трансмутациями создает 118-й элемент оганесон, названный в честь него заявил он

Сейчас в рамках работы ученые фабрики разрабатывают новые элементы 119-й и 120-й.

Именно сейчас в Дубне нарабатываются 119-й и 120-й элемент. Как они будут названы, мы не знаем. Но это характерный пример применения трансмутаций для создания чего-то нового сказал Задеба

В 2000-х годах под руководством академика Юрия Оганесяна впервые синтезировали элементы с атомными номерами от 113 до 118 включительно. Среди них — флеровий (114), ливерморий (116), а также упомянутый оганесон (118).

Оганесян — второй ученый в истории (после Гленна Сиборга), чьим именем при жизни назвали химический элемент.