Замглавы МИД РФ - о собственном ядерном оружии Германии Замглавы МИД РФ: вбросы о шансах создания ФРГ ядерного оружия не беспочвенны

Москва28 сен Вести.Вбросы о возможности разработки Германией собственного ядерного оружия не беспочвенны, дыма без огня не бывает. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский.

В Институте Европы РАН прошел круглый стол "Время Ю. А. Квицинского: к 90-летию выдающегося дипломата-германиста", сообщает ТАСС. Дмитрий Любинский заявил, что в последнее время заметно участились дискуссии о технической возможности немецких специалистов создать - причем в очень сжатые сроки - собственное ядерное оружие.

Эти вбросы не беспочвенны. Практика показывает, что дыма без огня не бывает отметил замминистра

Уже в июле этого года в Службе внешней разведки РФ заявили, что в НАТО серьезно обеспокоены масштабом научно‑исследовательских разработок в Германии, которые имеют отношение к созданию ядерного оружия. Эксперты альянса полагают, что ФРГ способна разработать действующее ядерное взрывное устройство в течение года. К исследованиям привлечены 30 немецких университетов и ведущие военно‑промышленные компании страны.