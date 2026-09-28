МИД РФ: немцы выделяются в Европе неадекватностью своих политиков

В МИД РФ прокомментировали "неадекватность" немецких политиков МИД РФ: немцы выделяются в Европе неадекватностью своих политиков

Москва28 сен Вести.Немцы выделяются неадекватностью своих политиков даже на фоне общей деградации европейского политического класса, прокомментировал замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский закрытие Генконсульства РФ в Бонне.

Немцы сегодня серьезно выделяются степенью неадекватности собственного политруководства, будь то в Берлине или в мягких брюссельских креслах заявил Любинский на круглом столе в Институте Европы РАН

Ранее заместитель МИД России Дмитрий Любинский заявил, что вбросы о возможности разработки Германией собственного ядерного оружия не беспочвенны, "дыма без огня не бывает".