Москва28 сенВести.Немцы выделяются неадекватностью своих политиков даже на фоне общей деградации европейского политического класса, прокомментировал замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский закрытие Генконсульства РФ в Бонне.
Немцы сегодня серьезно выделяются степенью неадекватности собственного политруководства, будь то в Берлине или в мягких брюссельских креслахзаявил Любинский на круглом столе в Институте Европы РАН
Ранее заместитель МИД России Дмитрий Любинский заявил, что вбросы о возможности разработки Германией собственного ядерного оружия не беспочвенны, "дыма без огня не бывает".