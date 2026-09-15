Красницкий: закрытие генконсульства РФ в Бонне — воля односторонняя Красницкий о закрытии генконсульства РФ в Бонне: меры, не имеющие оснований

Москва15 сен Вести.Закрытие генерального консульства РФ в Бонне — принудительные меры со стороны властей Германии, не имеющие под собой никаких оснований. Об этом заявил ИС "Вести" генконсул РФ в Бонне Олег Красницкий.

По его словам, уезжая на работу в Германию, он сфокусировал внимание на сохранении функционала присутствия РФ в стране, но политические риски для работы были столь высоки, что справиться с ней целиком так и не удалось.

Это воля односторонняя. Это принудительные меры со стороны ФРГ, они не имеют под собой никакого основания. Мы здесь работали в полном соответствии с международным правом, Венскими конвенциями, мы соблюдали немецкие законы и требования, и пользовались тем набором привилегий, который предоставляется всем дипломатическим и консульским миссиям в Германии и за рубежом в целом рассказал Красницкий

1 сентября глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль объявил о закрытии генконсульства РФ в Бонне, а также о расторжении договора о деятельности Русского дома в Берлине. 15 сентября российские дипломаты провели торжественную церемонию закрытия генконсульства.