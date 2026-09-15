Генконсул Красницкий рассказал о последствиях разрыва связей с РФ для Германии Генконсул Красницкий: разрыв связей с РФ привел к печальным последствиям для ФРГ

Москва15 сен Вести.Решение Германии разорвать связи с Россией привело к печальным последствиям – наблюдается деградация в различных сферах жизни ФРГ. Об этом заявил в беседе с ИС "Вести" генконсул России в Бонне Олег Красницкий.

Он напомнил, что до 2014 года у России с Германией было стратегическое партнерство. До 2022 года, как отметил генконсул, между странами сохранялась позитивная повестка, экономическое и энергетическое сотрудничество.

Во многом из-за разрыва этих связей мы видим, что для Германии это возымело очень печальные последствия — это деградация экономики, социальной сферы, культуры. Во многом не хватает ни на что денег, все уходит как бы на поддержку Украины. Германия сложила в очередной раз все яйца в одну корзину. Как бы все не разбилось - возникает такой вопрос. От этого зависит в том числе судьба Евросоюза, европейской части НАТО. И тем самым, как говорится, даже если слушать те заверения о ценностях, которым следует местное правительство, местные власти, то они вредят даже себе, своим собственным интересам, собственному пониманию интересов немцев сказал Красницкий

Генконсул также выразил мнение, что нынешнее правительство ФРГ не совсем правильно представляет себе интересы своей страны.

Ранее глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль объявил о закрытии генерального консульства РФ в Бонне, а также о расторжении договора о деятельности Русского дома в Берлине. 15 сентября в немецком Бонне состоялась церемония закрытия генконсульства России.