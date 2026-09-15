Москва15 сен Вести.Российские дипломаты провели 15 сентября провели торжественную церемонию закрытия генконсульства России в немецком Бонне. Об этом сообщается в Telegram-канале российского посольства в Германии.

Как отмечается, под звуки государственного гимна России был спущен флаг РФ, а также снята табличка с названием генконсульства. В церемонии принял участие посол России в Берлине Сергей Нечаев.

Мы завершаем наше дипломатическое присутствие на Рейне. Все знают, что здесь мы находились 80 лет. Все это время усилиями советских и российских руководителей, политиков и дипломатов, шло становление новых послевоенных отношений с Западной Германией, которые впоследствии переросли в отношения добрососедства, партнерства, сотрудничества. Был задан вектор исторического примирения, что нашему народу после перенесенных тягот и жертв далось совершенно непросто. Тем не менее, мы протянули немцам руку. Наше сотрудничество развивалось как ни с какой другой страной сказал Нечаев прощальной речи

Генконсульство в Бонне до недавнего времени оставалось последним работающим диппредставительством России на территории Германии, не считая посольства в Берлине. Нечаев выразил надежду, что российские дипломаты в будущем еще вернутся в город.

Мы справимся. Я уверен, что нам все удастся. Мне кажется, что мы сюда вернемся. Вопрос – когда? Я надеюсь, вместе с трезвомыслящими немецкими политиками этот вопрос может быть решен благополучно, в интересах обеих стран. Мы крепки духом, сильны и нас на колени не поставить. Никому в истории это не удавалось отметил посол

Российское представительство в Бонне открылось в 1975 году, тогда в город переехало посольство СССР в Западной Германии (ФРГ). После объединения Германии столица государства была перенесена в Берлин, как и посольство России, и сентября 1999 года в Бонне начало работу российское генконсульства.

Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль 1 сентября объявил о закрытии генерального консульства РФ в Бонне, а также о расторжении договора о деятельности Русского дома в Берлине. Глава МИД России Сергей Лавров назвал это решение немецкого дипведомства "отвратительным" и принятым "под смешным, надуманным предлогом".