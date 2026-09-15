"Известия": при спуске российского флага в Бонне возникла заминка

Российский триколор "не захотел" спускаться с флагштока в Бонне "Известия": при спуске российского флага в Бонне возникла заминка

Москва15 сен Вести.Российский триколор не удалось сразу спустить с флагштока во время церемонии закрытия генерального консульства РФ в немецком Бонне, пишет газета "Известия".

Первого сентября глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль объявил о закрытии генконсульства РФ в Бонне, а также о расторжении договора о деятельности Русского дома в Берлине. Во вторник состоялась церемония закрытия дипломатического учреждения.

В ходе церемонии спуска флага произошла заминка в работе механизма, однако в конечном счете триколор удалось спустить.

Участники мероприятия назвали ситуацию хорошим знаком. После завершения церемонии генеральный консул России в Бонне Олег Красницкий передал государственный флаг на хранение.

Дипломат рассказал, что подобная ситуация уже происходила в этом российском представительстве. По его словам, ранее при спуске с флагштока возникла заминка с советским знаменем.

Посол России в Германии Сергей Нечаев подчеркнул, что российские консульские учреждения выполняли свою работу честно и уверенно.

Мы покидаем Германию с гордо поднятой головой, с чувством выполненного долга отметил Нечаев

По его словам, после закрытия генконсульства российской стороне станет сложнее поддерживать связь с соотечественниками в Германии, поскольку некоторым из них теперь придется преодолевать сотни километров до оставшихся консульских учреждений.

Также Нечаев заявил, что решение властей ФРГ о закрытии российских представительств не отвечает интересам двух стран.

Ранее генконсул России в Бонне Олег Красницкий рассказал ИС "Вести" о последствиях разрыва связей с РФ для Германии.