В МИД РФ связали закрытие генконсульства в Бонне с выборами в Госдуму МИД: власти Германии закрытием генконсульства РФ показали боязнь демократии

Москва20 сен Вести.Решение властей Германии закрыть российское генконсульство в Бонне в преддверии выборов в Госдуму свидетельствует о боязни демократических процедур. Такое мнение выразил статс-секретарь - заместитель главы МИД РФ Евгений Иванов.

Все слышали о поступке властей ФРГ, которые потребовали закрыть наше генконсульство в Бонне не позднее 18 сентября сего года, то есть прямо накануне выборов, показав тем самым, что они, если хотите, боятся по-настоящему демократических процедур, и им абсолютно наплевать на проблемы сотен тысяч проживающих в Германии россиян подчеркнул дипломат в информационном центре ЦИК РФ

Иванов напомнил, что за последнее время в недружественных странах прекратили работу около трех десятков российских консульских учреждений. Кроме того, из-за массовых высылок дипломатов значительно сократилось число сотрудников представительств РФ в этих государствах.

По словам замглавы МИД, подобные обстоятельства существенно ограничили возможности российских загранучреждений охватить избирателей. Несмотря на это, дипведомство предприняло максимум усилий, чтобы находящиеся за рубежом граждане РФ смогли реализовать избирательное право на парламентских выборах.

Ранее Захарова объяснила, почему в Бонне закрыли российское генконсульство.