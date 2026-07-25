Секреты Берлина: от чего зависит допуск Германии к ядерному оружию Эксперт рассказал о факторах, от которых зависит обладание ФРГ ядерным оружием

Москва25 июл Вести.Решение Германии по вопросу ядерного потенциала зависит от множества непредсказуемых политических факторов, включая отношения с Францией и внутренние противоречия в немецком обществе. Об этом сообщил ИС "Вести" директор Центра энергетики и безопасности Антон Хлопков.

Берлин способен через год разработать свое ядерное оружие и это вызывает крайнюю обеспокоенность даже в Европе.

На мой взгляд, много факторов, которые могут повлиять на решение Германии. Это и отношения с Францией, например. Как известно, в марте была достигнута договоренность между Парижем и Берлином об усилении взаимодействия, в том числе в ядерной сфере. Немцы недавно участвовали в ядерных учениях Франции, но опять же - во Франции предстоят [президентские] выборы рассказал Хлопков

Он подчеркнул, что предугадать, как трансформируется тандем Берлина и Парижа после выборов, практически невозможно. При этом существуют и другие факторы.

Факторов много, но в нынешних условиях я бы не исключал ничего. И очевидно, что технологический потенциал в Германии имеется, и здесь интересный парадокс: что в Германии население и целый ряд партий, крайне антиядерных в части энергетики, но при этом в эту дискуссию никоим образом не попадает ядерное оружие. А как известно, американское ядерное оружие на территории Германии находится с 1955 года и продолжает там находиться, но в публичный дискурс этот вопрос практически не попадает заявил эксперт

В НАТО серьезно обеспокоены масштабом научно‑исследовательских разработок в Германии, которые имеют отношение к созданию ядерного оружия. Эксперты альянса полагают, что ФРГ способна разработать действующее ядерное взрывное устройство в течение года, заявили в Службе внешней разведки РФ.