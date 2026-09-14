Москва14 сен Вести.На Электрохимическом заводе в ЗАТО Зеленогорск Красноярского края введен в опытно-промышленную эксплуатацию участок W2-ЭХЗ по обесфториванию обедненного гексафторида урана (ОГФУ). Это вторая подобная установка в России, ее мощность — 10 тыс. тонн в год, что удваивает совокупные мощности страны по деконверсии ОГФУ до 20 тыс. тонн в год.

Россия является безусловным мировым лидером в производстве низкообогащенного урана, и это накладывает на нас определенную ответственность в обращении с ОГФУ... обедненный уран перестает быть отходами производства и становится стратегическим ресурсом для энергетики будущего прокомментировал генеральный директор Росатома Алексей Лихачев

Технология пирогидролиза переводит химически агрессивный ОГФУ в безопасную закись-окись урана, пригодную для длительного хранения. При этом обедненный уран остается стратегическим ресурсом: он используется в МОКС-топливе для реактора БН-800 и СНУП-топливе для БРЕСТ-ОД-300. Фторсодержащие побочные продукты также реализуются на рынке.