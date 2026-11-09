Москва9 ноя Вести.Главный научный сотрудник Института эволюционной физиологии и биохимии имени Сеченова РАН Михаил Лебедев в интервью ИС "Вести" объяснил, как будет работать устройство, способное заменить человеку печень. По словам ученого, в этом устройстве будет использоваться уникальная способность печени регенерировать.

Печень - это настолько сложная биохимическая лаборатория, что пока еще трудно создать искусственную печень. Поэтому идея здесь состоит в том, чтобы использовать так называемые плюрипотентные клетки. Это клетки, которые можно даже соскоблить с поверхности кожи, клетки, которые потом специальными факторами Яманаки можно превратить в плюрипотентные, а затем из них сделать, скажем, клетки печени. Эти искусственные клетки печени помещают в биореактор, кровь от больного человека поступает в него, и искусственные клетки начинают выполнять функции дополнительной печени объяснил Лебедев

Он отметил, что такие разработки ведутся с 1980-х годов, существенный прорыв был сделан с применением стволовых клеток.

Если сработает, то это будет отличная вещь, она будет широко доступна, потому что эти клетки начнут выращивать в промышленных масштабах. Что-то с ними случилось, их обновили, очистили биореактор - он снова работает сказал ученый

Клинические испытания новой технологии планируют начать в Москве в 2027 году.

Ранее сообщалось, что применение апитерапии (оздоровления пчелиным ядом) для лечения онкологических заболеваний может привести к токсическому поражению почек и печени, а также к тяжелым аллергическим реакциям, вплоть до анафилактического шока.