Москва9 ноя Вести.Ученые из Северной Осетии проводят доклинические испытания клеточной терапии для лечения ревматоидного артрита. Этот инновационный подход позволяет снизить побочные эффекты основного препарата от этого аутоиммунного заболевания, пояснил ИС "Вести" декан факультета естественных наук и технологий Северо-Осетинского государственного университета им. К. Л. Хетагурова (СОГУ) Сергей Скупневский.

То, что мы предлагаем, — это новый подход, основанный на клеточных технологиях. Это сейчас очень широко внедряется во всем мире. В рамках этой модели на животных мы изучили, научно обосновали лечебное действие клеток, выделенных из пуповинно-плацентарной крови. Мы снизили побочные эффекты основного препарата, используемого для лечения ревматоидного артрита. Мы доказали, что на фоне клеточной терапии у нас практически нивелируются все побочные эффекты рассказал он

Научный сотрудник лаборатории экологического и системного анализа СОГУ Фатима Руруа пояснила, что при использовании инновационного метода воспалительный процесс при ревматоидном артрите либо погашается благодаря инъекциям, либо уходит в стойкую ремиссию.

Доклинические испытания клеточной терапии находятся на завершающем этапе. Затем ученые из Северной Осетии намерены провести клинические исследования совместно с коллегами института имени Чазова в Москве.