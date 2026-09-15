Москва15 сенВести.В Красноярской лаборатории разработали способ регулирования выхода инъекционных лекарств с помощью биополимера, который получают из панцирей ракообразных - также известного как хитозановый гель.
В сделанные из него микрокапсулы помещается препарат, попав в организм, постепенно выделяется нужная доза действующего вещества. Об этом заявила ИС "Вести" младший научный сотрудник лаборатории биотехнологии и новых биоматериалов СФУ Галина Рыльцева.
Это дает нам как можно меньше приема лекарств. Есть вероятность того, что нам будет достаточно одного укола в день или в неделю. Все будет зависеть от концентрации веществ, которые будут доставлены пациентусказала Рыльцева
Ранее волгоградские ученые отправили в зону СВО уникальные кровоостанавливающие повязки, в их основе содержится хитозан.