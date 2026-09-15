Микрокапсулы из хитозанового геля снижают кратность приема лекарств Эксперт: наличие биополимера в лекарстве влияет на частоту приема

Москва15 сен Вести.В Красноярской лаборатории разработали способ регулирования выхода инъекционных лекарств с помощью биополимера, который получают из панцирей ракообразных - также известного как хитозановый гель.

В сделанные из него микрокапсулы помещается препарат, попав в организм, постепенно выделяется нужная доза действующего вещества. Об этом заявила ИС "Вести" младший научный сотрудник лаборатории биотехнологии и новых биоматериалов СФУ Галина Рыльцева.

Это дает нам как можно меньше приема лекарств. Есть вероятность того, что нам будет достаточно одного укола в день или в неделю. Все будет зависеть от концентрации веществ, которые будут доставлены пациенту сказала Рыльцева

Ранее волгоградские ученые отправили в зону СВО уникальные кровоостанавливающие повязки, в их основе содержится хитозан.