Москва25 окт Вести.Способность медуз Turritopsis dohrnii возвращаться к ранним стадиям развития может в будущем помочь найти способы замедления старения человека. Об этом рассказали опрошенные РБК биологи.

"Бессмертные медузы" в неблагоприятных условиях способны из взрослого состояния возвращаться к стадии полипа, из которого затем развиваются новые медузы. Впервые эту необычную способность обнаружили в 1992 году. Итальянский ученый забыл покормить медуз, а спустя несколько дней вместо погибших особей обнаружил новые полипы.

Как пояснил научный сотрудник лаборатории постгеномных исследований Научно-исследовательского института медицины труда имени Н. Ф. Измерова Андрей Девяткин, существование организмов, которые способны обращать вспять свой жизненный цикл, подтверждает возможность возвращения зрелых клеток в более молодое состояние и изменения их специализации.

Аналогичные механизмы потенциально могут существовать и в человеческом организме, однако их еще предстоит обнаружить и изучить.

Директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия Алексей Москалев при этом отметил, что даже если решить проблему возвращения человека на более ранние стадии развития, предстоит еще изучить продление жизни именно человеческой личности – памяти, опыта и накопленных знаний.

Ранее академик РАН Сергей Лукьянов назвал предел продолжительности человеческой жизни. По его словам, задача современной медицины – не только в ее продлении, но и в сохранении качества и борьбе с когнитивными изменениями.