Москва3 ноя Вести.Применение апитерапии (оздоровления пчелиным ядом) для лечения онкологических заболеваний может привести к токсическому поражению почек и печени, а также к тяжелым аллергическим реакциям, вплоть до анафилактического шока.

Об этом в беседе с ТАСС рассказала врач по медицинской профилактике КГБУЗ "Центр общественного здоровья и медицинской профилактики", эксперт Народного фронта Татьяна Григорьева. Таким образом она прокомментировала распространяющиеся в сети мифы о том, что токсины пчелиного яда могут избирательно уничтожать раковые клетки.

Пчелиный яд – один из сильнейших природных аллергенов. У онкологического больного с ослабленным иммунитетом даже небольшая доза может вызвать мгновенный отек Квинке, удушье и остановку сердца пояснила врач

Она также указала, что печень и почки будут при такой терапии работать на пределе, чтобы вывести яд. Это чревато токсическим гепатитом и нефритом. Специалист подчеркнула, что поражение этих органов лишит онкобольного шансов на прохождение химиотерапии.

Ранее главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн рассказал, что средний возраст выявления онкозаболеваний у россиян составляет около 65 лет. Он подчеркнул, что с возрастом риск развития рака повышается.