Эксперт спрогнозировал, кто может получить Нобелевскую премию-2026 по физике Физик Рогачев назвал фаворитов Нобелевской премии-2026 по физике

Москва5 окт Вести.Существуют несколько претендентов, чей научный результат в области физики достоин Нобелевской премии 2026 года. Такое мнение в беседе с KP.RU высказал директор Физтех-школы физики и исследований им. Ландау МФТИ, кандидат физико-математических наук Андрей Рогачев.

Эксперт обратил внимание, что любой прогноз по Нобелевской премии является условным.

Какой научный результат я сам считаю наиболее фундаментальным и достойным признания? Мой выбор по сравнению с прошлым годом не изменился – это Ингрид Добеши, Стефан Малла и Ив Мейер за развитие теории вейвлетов сказал Рогачев

Кроме того, эксперт выделил теоретические работы Николы Сполдин по мультиферроикам, эксперимент Сюэ Цикунь по наблюдению квантового аномального эффекта Холла, а также труды Евы Андреи, Аллана Макдональда и Пабло Харильо-Эрреро в области развития твистроники.

Нобелевская неделя 2026 года начинается 5 октября, в этот день будет объявлен лауреат премии в области медицины.