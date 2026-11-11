Российские ученые отправятся в Антарктиду на поиски льда возрастом 1,5 млн лет

Российские ученые поедут в Антарктиду искать лед старше 1,2 млн лет Российские ученые отправятся в Антарктиду на поиски льда возрастом 1,5 млн лет

Москва11 ноя Вести.Ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) отправятся в Антарктиду на поиски льда возрастом до 1,5 млн лет, исследования помогут восстановить климатическую историю Земли и повысить точность климатических моделей, сообщили в пресс-службе института.

В ходе 72-й Российской антарктической экспедиции они обследуют район Купола Б, расположенный в 300 километрах к юго-востоку от станции Восток, чтобы выбрать место для будущего глубокого бурения​​​. Исследования помогут восстановить климатическую историю Земли и повысить точность климатических моделей говорится в сообщении

С декабря 2026 года по январь 2027-го там планируют пробурить разведочную скважину глубиной до 100 метров и взять образцы льда.

В ААНИИ пояснили, что в ледяных слоях Антарктиды сохранились пузырьки древней атмосферы, позволяющие изучать изменения климата на протяжении миллионов лет. Ранее исследователи уже получили образцы возрастом около 1,2 млн лет. Теперь ученые рассчитывают найти более древний лед, который поможет разобраться в причинах изменения периодичности ледниковых циклов.

По словам директора института Александра Макарова, около 50 млн лет назад концентрация углекислого газа в атмосфере была значительно выше современной, ледникового покрова в Антарктиде не существовало, а уровень моря превышал нынешний примерно на 65 метров.

В предстоящую экспедицию получить образцы возрастом 1,5 млн лет не планируется. Ученым предстоит оценить перспективность района для глубокого бурения и определить возможную глубину залегания древних слоев.

Ранее сообщалось, что Китай побил рекорд по бурению ледников горячей водой в Антарктиде. Отмечалось, что глубина бурения составила 3 413 метров.