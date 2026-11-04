Москва4 ноя Вести.Необходимо привлекать представителей коренных малочисленных народов, чтобы решить проблему с кадрами для арктического туризма. Об этом ТАСС сообщил координатор экспертного совета Проектного офиса развития Арктики, доцент Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) Александр Воротников.

По его словам, туристический поток в Арктику растет с каждым годом, при этом обостряется кадровый дефицит: не хватает гидов и экскурсоводов, а также инструкторов и переводчиков для иностранных туристов.

По некоторым оценкам, нехватка кадров оценивается в 250 тыс. человек с перспективой роста до 400 тыс. человек к 2030 году. Одним из путей решение этой проблемы мог бы стать практико-ориентированный подход при обучении, отказ от чистой теории в пользу связки университет - индустрия – территория отметил эксперт

Воротников подчеркнул, что к работникам туристической сферы в Арктике предъявляют более повышенные требования. Они должны уметь работать в экстремальных условиях с низкими температурами и сложной логистикой, владеть знаниями культуры и обычаев местных народов. Именно поэтому необходимо привлекать кадры для обучения из числа коренных малочисленных народов Севера, считает ученый.