Новак сообщил о планах нарастить поставки топлива на внутренний рынок Новак: РФ будет наращивать импорт топлива

Москва29 ноя Вести.Власти России планируют увеличивать поставки топлива на внутренний рынок за счет его импорта и увеличения объемов производства. Об этом сообщил в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести" заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

Планируется увеличить импорт топлива из стран как ближнего, так и дальнего зарубежья.

Мы планируем в том числе наращивать поступления на внутренний рынок за счет ближнего зарубежья, дальнего зарубежья и дополнительного производства сообщил Новак

Также Новак рассказал, как удается справляться с последствиями атак Киева на нефтеперерабатывающие заводы РФ.