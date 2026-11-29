Москва29 нояВести.Власти России планируют увеличивать поставки топлива на внутренний рынок за счет его импорта и увеличения объемов производства. Об этом сообщил в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести" заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.
Планируется увеличить импорт топлива из стран как ближнего, так и дальнего зарубежья.
Мы планируем в том числе наращивать поступления на внутренний рынок за счет ближнего зарубежья, дальнего зарубежья и дополнительного производствасообщил Новак
Также Новак рассказал, как удается справляться с последствиями атак Киева на нефтеперерабатывающие заводы РФ.