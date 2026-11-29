Новак рассказал, как РФ справляется с атаками Киева на НПЗ Новак: РФ осуществляет импорт топлива и ремонт НПЗ

Москва29 ноя Вести.Справляться с последствиями атак киевского режима на российские нефтеперерабатывающие заводы помогают дополнительные поставки топлива и перенос плановых ремонтов предприятий на более поздний срок. Об этом сообщил в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести" заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

Он ответил на вопрос о том, насколько серьезный ущерб наносят России украинские атаки.

Мы справляемся. Справляемся за счет поставок дополнительных, переносов ремонта вправо сказал Новак

Ранее он сообщил об интенсивной работе по пассивной и активной защите российских НПЗ от атак БПЛА.