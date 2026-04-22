Новак: Турция не обращалась к РФ за поставками СПГ, но газ из России востребован

Москва22 апр Вести.Анкара не направляла Москве запросов на поставки сжиженного природного газа (СПГ). Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

Он отметил, что существующая трубопроводная инфраструктура загружена не полностью.

За поставками СПГ не обращались, потому что у нас есть трубопроводная инфраструктура, она не в полном объеме на сегодняшний день используется сказал вице-премьер РФ

По словам Новака, в случае потребности в дополнительных объемах газа Россия обладает свободными мощностями по "Турецкому" и "Голубому потоку".

Он также отметил, что сейчас спрос на СПГ высок из-за дефицита, возникшего в результате событий на Ближнем Востоке. При этом, добавил Новак, компании самостоятельно определяют направления поставок, в первую очередь руководствуясь принципом долгосрочных дружественных и партнерских отношений.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на аналитиков писала, что Евросоюз нарастил импорт российского СПГ с начала 2026 года на фоне обострения на Ближнем Востоке. Всего страны объединения за отчетный период закупили газ из России на сумму 2,88 миллиарда евро.