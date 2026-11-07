Москва7 нояВести.Новую девушку Никиты Преснякова Карину Филимонову объявили в розыск в России из-за долгов по кредитам и налогам, пишет SHOT.
По информации канала, на 27-летнюю возлюбленную Преснякова возбудили исполнительное производство из-за задолженности в 260 тысяч рублей по кредитам и 60 тысяч рублей по налогам.
Сейчас Филимонова находится в США... Весной этого года Никита Пресняков представил Карину как свою новую девушкуговорится в публикации
В США Филимонова присматривалась к профессии парикмахера-колориста, позже она подыскивала работу видеографом и контент-стратегом в Лос-Анджелесе.