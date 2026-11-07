Живущую в США новую девушку Никиты Преснякова объявили в розыск в России

Новую девушку Никиты Преснякова разыскивают из-за долга Живущую в США новую девушку Никиты Преснякова объявили в розыск в России

Москва7 ноя Вести.Новую девушку Никиты Преснякова Карину Филимонову объявили в розыск в России из-за долгов по кредитам и налогам, пишет SHOT.

По информации канала, на 27-летнюю возлюбленную Преснякова возбудили исполнительное производство из-за задолженности в 260 тысяч рублей по кредитам и 60 тысяч рублей по налогам.

Сейчас Филимонова находится в США... Весной этого года Никита Пресняков представил Карину как свою новую девушку говорится в публикации

В США Филимонова присматривалась к профессии парикмахера-колориста, позже она подыскивала работу видеографом и контент-стратегом в Лос-Анджелесе.