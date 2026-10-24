Москва24 окт Вести.Жена лидера группы "Би-2" Левы Би‑2 (признан в РФ иностранным агентом) Ася Бортник объявлена в розыск. Информацию опубликовал канал SHOT.

57‑летняя Ася вместе с мужем покинули Россию, но в столице у них осталась недвижимость на улице 1905 года, объединенная из двух квартир общей площадью 121 м². По данным издания, с 2022 года перестала оплачивать имущественный налог за квартиру.

Бортник должна погасить задолженность в 89,3 тысячи рублей говорится в мессенджере

Иск от ФНС удовлетворен и передан судебным приставам. При этом есть информация, что женщина переписала квартиру на своего знакомого-риелтора. Теперь, чтобы взыскать долг, приставы могут подать в суд иск для признания сделки мнимой. Если он будет удовлетворен, квартиру выставят на торги.