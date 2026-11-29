Москва29 ноя Вести.Взыскиваемый в принудительном порядке долг оперной певицы Марии Максаковой-Игенбергс, которая признана в России иностранным агентом, превысил 1,4 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сейчас за Максаковой-Игенбергс значится задолженность на сумму свыше 1,4 млн рублей, ее взыскивают принудительно сказал собеседник агентства

Согласно информации ТАСС, с сентября 2022 года в отношении певицы открыты восемь исполнительных производств, шесть из них прекращены из-за невозможности взыскания ввиду отсутствия имущества или неизвестного местонахождения должника. Таким образом с Максаковой-Игенбергс не смогли взыскать более 772 тыс. рублей. По двум другим исполнительным производствам общая сумма составляет более 631 тыс. рублей, из них почти 609 тыс. - налоговая задолженность.

Ранее сообщалось, что Максакова-Игенбергс включена в список лиц, к которым применяются временные ограничительные меры из-за публичных призывов к деятельности, направленной против безопасности России, а также уклонения от исполнения обязанностей иностранного агента.

В конце сентября 2025 года суд в Москве приговорил Максакову-Игенбергс к 4,5 годам колонии за призывы к деятельности против России и неисполнение обязанностей иноагента. Певица находится за границей и объявлена в розыск. Минюст внес ее в реестр иноагентов в мае 2023 года.