Москва17 нояВести.В розыск по уголовной статье объявлена журналист Катерина Гордеева (признана в России иностранным агентом). Данная информация следует из базы розыска МВД РФ.
Разыскивается по статье УКговорится в базе МВД
Ранее сообщалось, что в отношении Гордеевой возбуждено уголовное дело по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации.
По данным следствия, Гордеева разместила в своем Telegram-канале публикации, которые содержат заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ против мирного населения Украины – это подтвердили психолого-лингвистические исследования.