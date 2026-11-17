Иноагента Катерину Гордееву объявили в розыск Иноагент Гордеева объявлена в розыск

Москва17 ноя Вести.В розыск по уголовной статье объявлена журналист Катерина Гордеева (признана в России иностранным агентом). Данная информация следует из базы розыска МВД РФ.

Разыскивается по статье УК говорится в базе МВД

Ранее сообщалось, что в отношении Гордеевой возбуждено уголовное дело по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации.

По данным следствия, Гордеева разместила в своем Telegram-канале публикации, которые содержат заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ против мирного населения Украины – это подтвердили психолого-лингвистические исследования.