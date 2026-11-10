Новый ГОСТ на остановки общественного транспорта вступил в силу В России вступил в силу новый ГОСТ на остановки общественного транспорта

Москва10 ноя Вести.Новый ГОСТ, устанавливающий общие требования к остановкам общественного транспорта, вступил в силу в РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на новый утвержденный национальный стандарт.

Остановки будут делиться на три типа: базовые (менее 100 пассажиров в сутки), улучшенные (от 100 до 500 пассажиров) и расширенные (более 500 пассажиров). Также документ предусматривает современные требования к безопасности, удобству пассажиров и доступности транспорта для маломобильных граждан.

По новым стандартам остановки запрещается размещать на участках дорог с недостаточной видимостью, перед железнодорожными переездами и в охранных зонах тепловых сетей. Также запрещается устраивать остановки на двухполосных дорогах с запретом выезда на встречную полосу, если не предусмотрен заездной карман, слишком близко к выездам с прилегающих территорий, а также в местах пересечения дорог с высоковольтными линиями электропередачи.

Кроме того, ГОСТ предусматривает установку электронных табло с информацией о времени прибытия общественного транспорта. Для остановок улучшенного и расширенного типов они обязательны, а для базового типа носят рекомендательный характер.