NYT: Бессент переехал на военную базу из-за угроз со стороны Ирана

NYT: глава Минфина США переехал на военную базу из-за угроз Ирана NYT: Бессент переехал на военную базу из-за угроз со стороны Ирана

Москва11 ноя Вести.Глава Минфина США Скотт Бессент покинул свой дом и переехал на военную базу из-за угроз со стороны Ирана, сообщает газета The New York Times (NYT).

При этом серьезность угроз остается неясной, уточняет газета.

Бессент - очередной высокопоставленный представитель администрации [президента США Дональда] Трампа, который переехал из своего дома в районе Вашингтона на военную базу или в другое охраняемое жилье отмечает NYT

Глава Пентагона Пит Хегсет подчеркнул, что США возобновят боевые действия против Ирана в случае получения сведений о продолжении деятельности на иранских ядерных объектах.