Москва11 нояВести.Глава Минфина США Скотт Бессент покинул свой дом и переехал на военную базу из-за угроз со стороны Ирана, сообщает газета The New York Times (NYT).
При этом серьезность угроз остается неясной, уточняет газета.
Бессент - очередной высокопоставленный представитель администрации [президента США Дональда] Трампа, который переехал из своего дома в районе Вашингтона на военную базу или в другое охраняемое жильеотмечает NYT
Глава Пентагона Пит Хегсет подчеркнул, что США возобновят боевые действия против Ирана в случае получения сведений о продолжении деятельности на иранских ядерных объектах.