Москва29 нояВести.Противник ночью несколько раз пытался атаковать объект теплоснабжения в Энергодаре, сообщил в MAX глава города Максим Пухов.
В настоящее время специалисты работают над подачей тепла в квартиры горожан.
Подобные акты являются сугубо террористическими. Такие действия киевского режима создают дополнительные риски и усложняют восстановлениеподчеркнул Максим Пухов
Точный срок окончания работ пока не называется. Он зависят от того, когда бригады смогут безопасно выполнить необходимые работы и обеспечить устойчивую подачу тепла.