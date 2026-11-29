ВСУ несколько раз атаковали объект теплоснабжения в Энергодаре

Объект теплоснабжения в Энергодаре атакован ВСУ ВСУ несколько раз атаковали объект теплоснабжения в Энергодаре

Москва29 ноя Вести.Противник ночью несколько раз пытался атаковать объект теплоснабжения в Энергодаре, сообщил в MAX глава города Максим Пухов.

В настоящее время специалисты работают над подачей тепла в квартиры горожан.

Подобные акты являются сугубо террористическими. Такие действия киевского режима создают дополнительные риски и усложняют восстановление подчеркнул Максим Пухов

Точный срок окончания работ пока не называется. Он зависят от того, когда бригады смогут безопасно выполнить необходимые работы и обеспечить устойчивую подачу тепла.