Москва1 июн Вести.Более 780 тысяч километров преодолел на Rolls-Royce Phantom путешественник из Лихтенштейна. Он объехал земной шар по экватору 19,5 раза. О своих впечатлениях от представительского седана он поделился с порталом Autoevolution.

Любовь к путешествиям владельца стала испытанием для роскошного автомобиля.

Rolls-Royce остается надежным спутником в моих дорожных странствиях признался обладатель автомобиля люкс-класса

На Phantom житель княжества проехал всю Европу, побывал в Сибири и преодолел пустыню Сахара. Машина с 2018 года выдержала испытания в самых сложных дорожных условиях.

Владелец машины признает, что интенсивное использование машины требует регулярного обслуживания. Владелец Phantom навещает официальные сервисные центры раз в два-три месяца. По его словам, каждый такой визит на сервис обходится примерно в 3 тысячи долларов или 215 тысяч рублей. Компания Rolls-Royce рекомендует проводить пит-стоп каждые 10 тысяч миль (16 тысяч километров). Поэтому на сервис с 2018 года обладателю роскошного седана пришлось обращаться минимум 48 раз. На это он потратил в среднем 144 тысячи долларов (10 миллионов 320 тысяч рублей).

Но именно поэтому, уверен автопутешественник, автомобиль его ни разу не подвел. В 2017 году вышло новое поколение Phantom – восьмое.

Жалеть машину и держать ее в гараже – не в натуре лихтейнштейнца. До Phantom он владел BMW 7-й серии, на которой проехал полмиллиона километров, а также Maybach 62 с двигателем V12. Автопробег Maybach составил 1,1 миллиона километров.