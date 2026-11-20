Один человек погиб, один ранен при атаке ВСУ на Белгородскую область Женщина погибла, мужчина ранен в результате атаки БПЛА на Белгородскую область

Москва20 ноя Вести.В результате атаки БПЛА трех муниципалитетов Белгородской области погибла женщина, ранен мужчина, сообщил оперштаб региона в мессенджере МАХ.

В селе Вознесеновка Шебекинского округа при атаке FPV-дрона женщина получила тяжелые травмы и скончалась на месте… В селе Солохи Белгородского округа FPV-дрон нанес удар по грузовому автомобилю. Мужчина со слепыми осколочными ранениями предплечья госпитализирован в городскую больницу №2 города Белгорода написали в оперштабе

Также повреждены семь автомобилей, четыре автобуса и один прицеп. В нескольких многоквартирных домах в Шебекино выбиты окна, в селе Новая Таволжанка поврежден объект инфраструктуры. В селе Нижнее Березово-Второе сломан забор частного дома.