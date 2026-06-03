Прокуратура контролирует расследование пожара в доме в Магаданской области

Огонь уничтожил жилой двухэтажный дом в поселке Магаданской области Прокуратура контролирует расследование пожара в доме в Магаданской области

Москва3 июн Вести.Прокуратура взяла на контроль расследование причин пожара многоквартирного дома в поселке Ола и принятие мер по защите прав жителей, оставшихся без жилья, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства Магаданской области.

По данным прокуратуры, ночью в среду, 3 июня, в одном из многоквартирных домов поселка Ола произошел пожар, жилое здание уничтожено огнем. В настоящее время огонь перешел на соседнее здание военкомата, идет ликвидация пламени.

Прокурор области Дмитрий Разуваев расследование пожара взял на личный контроль, поручил установить обстоятельства и причины произошедшего, а также принять меры по защите жилищных прав граждан отмечается в сообщении

На ночлег жильцы сгоревшего дома временно остановились у друзей и родственников. Вопрос их дальнейшего размещения в среду будет рассмотрен главой муниципалитета.