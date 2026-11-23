В Ленобласти выгорели здания спортзала и магазина "Дикси"

Огонь вспыхнул в магазине "Дикси" и спортзале в Ленобласти В Ленобласти выгорели здания спортзала и магазина "Дикси"

Москва23 ноя Вести.Серьезный пожар произошел на Новой улице в городе Мурино во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

По данным ведомства, огонь охватил около 100 квадратных метров.

Произошло возгорание в отдельно стоящем одноэтажном здании магазина "Дикси" и в прилегающем помещении спортзала … выгорела обстановка говорится в заявлении ведомства в MAX

В результате произошедшего никто не пострадал.

Отмечается, что в тушении пожара участвовали дежурные смены пожарных частей из Ленобласти и их коллеги из Санкт-Петербурга.