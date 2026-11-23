Москва23 нояВести.Серьезный пожар произошел на Новой улице в городе Мурино во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщили в региональном ГУ МЧС России.
По данным ведомства, огонь охватил около 100 квадратных метров.
Произошло возгорание в отдельно стоящем одноэтажном здании магазина "Дикси" и в прилегающем помещении спортзала … выгорела обстановкаговорится в заявлении ведомства в MAX
В результате произошедшего никто не пострадал.
Отмечается, что в тушении пожара участвовали дежурные смены пожарных частей из Ленобласти и их коллеги из Санкт-Петербурга.