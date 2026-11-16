Москва16 нояВести.Ночью 16 ноября в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области произошел крупный пожар в здании магазина. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.
ЧП случилось на улице Топкинской. На момент прибытия первых подразделений горели утеплитель крыши и внутренние помещения здания по всей площади.
Сотрудники МЧС России организовали тушение пожара и не допустили дальнейшего распространения огня. Пожар ликвидирован на площади 1000 кв. м. Погибших и пострадавших нетуточняется в канале ведомства на платформе MAX
К тушению огня привлекались 26 человек личного состава МЧС России и 7 единиц техники.