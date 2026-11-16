Пожар площадью 1 тыс. кв. м произошел в магазине в Ленинске-Кузнецком

В Ленинске-Кузнецком сгорел магазин на площади 1 тыс. кв. м Пожар площадью 1 тыс. кв. м произошел в магазине в Ленинске-Кузнецком

Москва16 ноя Вести.Ночью 16 ноября в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области произошел крупный пожар в здании магазина. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

ЧП случилось на улице Топкинской. На момент прибытия первых подразделений горели утеплитель крыши и внутренние помещения здания по всей площади.

Сотрудники МЧС России организовали тушение пожара и не допустили дальнейшего распространения огня. Пожар ликвидирован на площади 1000 кв. м. Погибших и пострадавших нет уточняется в канале ведомства на платформе MAX

К тушению огня привлекались 26 человек личного состава МЧС России и 7 единиц техники.