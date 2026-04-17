"Они хотели порвать с прошлым": профессор рассказал о противоречиях среди евреев Профессор Рабкин объяснил неприятие сионизма в мире

Москва17 апр Вести.Среди евреев есть существенные идеологические противоречия, в том числе относительно сионизма. Об этом ИС "Вести" заявил профессор истории, научный сотрудник Центра международных исследований (CERIUM) Монреальского университета, автор книги "Сионизм в 101 цитате" Яков Рабкин.

Все военные конфликты, включая войну против Ирана сегодня, можно объяснить сионизмом. То есть сионизм является первопричиной того, что Израиль построил государство, в частности на отрицании равных прав для палестинцев, которые уже с 1967 года под контролем государства Израиль. Сионисты с самого начала позиционировали себя как революционеры. Они хотели порвать с прошлым, порвать с еврейской преемственностью, для них еврей местечковый являлся предметом стыда. Надо понять, что это [сионизм] не продолжение еврейской истории, поэтому, как любая революция, вызывало отрицание, отвержение со стороны большинства евреев заявил он

По словам профессора, данное отторжение было основано религиозной, социальной причинах. Нередко в истории было так, что сионисты оказывались в меньшинстве.

Сегодня многие евреи понимают, что Израиль совершает преступления против человечества, и они участвуют активно в протестах добавил он

Ранее эксперт Алексей Мухин заявил, что нынешние территориальные претензии Израиля рассчитаны не только на реализацию проекта "Великий Израиль", но и преследуют цель усилить энергетическое влияние страны.