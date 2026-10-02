На Кубани ожидаются первые заморозки до -3 градусов

"Опасное явление": в Краснодарском крае предупредили о первых заморозках На Кубани ожидаются первые заморозки до -3 градусов

Москва2 окт Вести.На Кубани прогнозируются первые заморозки с 3 по 6 октября. В ряде районов температура опустится до -3 градусов, сообщили в Центре мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края.

Это опасное явление … Заморозки прогнозируются в: Ленинградском муниципальном округе; городском округе г. Армавир; Апшеронском, Белоглинском, Белореченском, Брюховецком, Каневском, Крыловском, Курганинский, Кущевском, Лабинском, Мостовском, Новокубанском, Новопокровском, Отрадненском, Павловском, Староминском, Тихорецком, Успенском районах уточняется в сообщении в MAX

Гражданам рекомендуется защитить сельхозкультуры.

Ранее сообщалось, что в Придонье заморозки проявят себя в полную силу.