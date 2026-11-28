Москва28 ноя Вести.Министр обороны России Андрей Белоусов вручил орден Суворова 45-й гвардейской отдельной бригаде специального назначения ВДВ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов в ходе рабочей поездки в войска Московского военного округа вручил орден Суворова 45-й гвардейской отдельной бригаде специального назначения Воздушно-десантных войск заявили в оборонном ведомстве

Глава Минобороны отметил, что орден стал заслуженным признанием боевого пути бригады, высокого профессионализма и мужества ее личного состава. По его словам, награда также подтверждает значительный вклад соединения в обеспечение безопасности и защиту национальных интересов России.

Ранее Белоусов отметил важную роль войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) в реализации задач спецоперации. Глава Минобороны РФ указал, что бойцы проявляют лучшие профессиональные и личные качества, а их вклад в достижение целей СВО является значительным.