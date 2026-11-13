Москва13 ноя Вести.Военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) проявляют лучшие профессиональные и личные качества, а их вклад в достижение целей специальной военной операции (СВО) является значительным.

Об этом говорится в приказе министра обороны России Андрея Белоусова, опубликованном в день профессионального праздника войск РХБЗ.

В условиях современных вызовов военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты самоотверженно выполняют свой воинский долг, демонстрируют высокий профессионализм, стойкость и мужество. Вносят весомый вклад в достижение целей специальной военной операции отметил Белоусов

Кроме того, министр заявил, что войска РХБЗ успешно справляются с задачами по защите личного состава, техники и гражданских лиц от оружия массового поражения, а также по ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных аварий.

Глава ведомства выразил уверенность, что и в дальнейшем эти специальные войска будут укреплять обороноспособность и безопасность России:

Уважаемые товарищи, поздравляю с праздником! Благодарю за преданную службу и добросовестный труд. Желаю всем крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов на благо Родины сказано в приказе Белоусова

13 ноября 1918 года приказом Реввоенсовета (высшего военного органа Советской России и СССР в 1918–1934 годах) была учреждена военная химическая служба. От этой даты ведут официальную историю российские войска РХБЗ, хотя первые подразделения, выполнявшие аналогичные задачи, были образованы еще в 1915 году.