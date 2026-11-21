Москва21 ноя Вести.Российским военнослужащим в возрасте от 18 до 25 лет важно поощрение в виде шевронов за выполнение боевых задач. Об этом заявил заместитель командира по военно-политической работе 41-ой отдельной бригады беспилотных систем Дмитрий Гаврилов в документальном фильме Александра Рогаткина "От шеврона до ордена, или мама сказала надеть!", сообщает ИС "Вести".

Личный состав очень рвется к шевронам, и им самим интересно. Категория военнослужащих у нас в любом случае, это 18-25 лет - молодое поколение, которое привыкло, скажем так, к компьютерным играм и каким-то там виртуальным поощрениям. Им это нравится, это какой-то своего рода азарт сказал Гаврилов

Заместитель начальника штаба 41-ой отдельной бригады беспилотных систем с позывным Рубеж добавил, что у них существует порядок поощрения внутренним знаком отличия – это шевроны бригады "Черный Ворон".

Первый из них – это шеврон защитного цвета. Данный шеврон вручается военнослужащему, когда он приводится к клятве. Это означает, что это наш военнослужащий сказал Рубеж

Следующий шеврон – красный. Бойцы получают его после выполнения конкретной боевой задачи.

Он вручается от 20 военнослужащих противника уничтоженных и от 15 единиц техники подтвержденных. И последний, самый маститый шеврон, его получают самые достойные расчеты. Он выполнен в золотой окантовке с окровавленными стрелами и окровавленным мечом. Такой шеврон получает расчет, который уничтожил минимум 40 военнослужащих противника и минимум 25 единиц техники подтвержденных сказал Рубеж

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