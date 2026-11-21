Иванцов: для изготовления наград на Гознаке есть все необходимые ресурсы

В Гознаке заявили, что для изготовления наград есть все необходимые ресурсы Иванцов: для изготовления наград на Гознаке есть все необходимые ресурсы

Москва21 ноя Вести.Для изготовления наград героям специальной военной операции (СВО) у Московского монетного двора – филиала АО "Гознак" есть все необходимые ресурсы и возможности. Об этом заявил директор Московского монетного двора – филиала АО "Гознак" Андрей Иванцов в документальном фильме Александра Рогаткина "От шеврона до ордена, или мама сказала надеть!", сообщает ИС "Вести".

Московский монетный двор был учрежден в апреле 1942 года в связи с увеличением объема заказов на боевые награды для фронта. В скором времени предприятие, входящее в структуру Госзнака, отметит свое 85-летие.

Сейчас и тогда, всегда были возможности для того, чтобы изготавливать награды. У нас есть для этого все необходимые ресурсы, мы уделяем этому должное внимание, но самое главное – это наши люди, руками которых созданная награда рано или поздно будет находиться на груди героя сказал Иванцов

Ранее заместитель директора по производству Московского монетного двора – филиала АО "Гознак" Павел Бондарев заявил, что создание государственной награды, ордена Мужества, трудоемкий и технологически сложный процесс.