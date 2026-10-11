Москва11 окт Вести.Реставрационная отрасль Москвы полностью обеспечена необходимыми материалами отечественного производства. Об этом ИС "Вести" заявил руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

По его словам, такие материалы используют при восстановлении объектов культурного наследия – от фасадов до интерьеров.

Сегодня реставрационная отрасль Москвы полностью обеспечена всеми реставрационными материалами. Отечественные материалы используются в объектах культурного наследия московских в самом широком спектре. От фасадных работ до интерьерных. Например, если что касается фасадных работ, - это краски, это сухие керамзитовые штукатурки, это материалы гидроизоляции, это оконные-дверные заполнения, как реставрации, так и изготовления, это керамическая плитка и многое-многое-многое другое отметил Емельянов

Ранее сообщалось, что Союз музеев создает школу реставраторов, которая будет действовать в разных регионах России. В конце октября планируется открытие первой школы в Санкт-Петербурге.