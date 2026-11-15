Москва15 ноя Вести.При реставрации здания Варваринского акционерного общества домовладельцев использовали отечественные материалы. Об этом заявил ИС "Вести" советник службы технического надзора Фонда капитального ремонта (ФКР) Москвы Даниил Лосин.

В Питере была воссоздана оригинальная метлахская плитка. В Ярославле были проведены работы по воссозданию деревянных заполнений. В Подмосковье также были проведены работы по воссозданию облицовочной плитки в подъездах. Ну и, конечно же, работы по поручням, ограждениям также были в Подмосковье выполнены в полном объеме