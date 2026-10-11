Москва11 окт Вести.Образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии России регулярно выезжает в зону проведения специальной военной операции (СВО) для того, чтобы поднять боевой дух солдат. Об этом ИС "Вести" заявил начальник оркестра, полковник Азат Шахмухаметов.

Ежемесячно оркестр выезжает в служебные командировки, в том числе выезжают концертные бригады в зону проведения специальной военной операции для того, чтобы поднять боевой дух, настроение наших военнослужащих и, тем самым, выполнить нашу миссию. А наша миссия – это дарить светлое, и мы работаем в этом направлении. Военно-патриотическое воспитание – это наша основная задача