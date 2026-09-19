Артисты на фронте: не скулят, не плачут, а дарят эмоции солдатам Начальник ансамбля песни и пляски рассказал об уникальности артистов на фронте

Москва19 сен Вести.Артисты стараются быть с бойцами и в окопах, и в блиндажах, чтобы даже в самый сложный период подарить им свою энергию и поднять настроение. Уникальность артистов фронтовой творческой бригады в том, что они не имеют права показать зрителям свою усталость, рассказал начальник ансамбля песни и пляски Ленинградского военного округа Илья Колесников в интервью ИС "Вести".

Оперные певцы, эстрадные исполнители, актеры разговорного жанра, цирка - фронтовую творческую бригаду собрали со всей страны.

Для артистов выступления на полигоне, в блиндаже или госпитале - всегда непростой разговор. Здесь нужно не просто выйти исполнить номер, а подобрать слова, которые помогут хотя бы ненадолго отвлечься от выполнения боевых задач.

Артисты во фронтовой бригаде уникальные. Уникальность их в том, что они - патриоты своей профессии, патриоты своей страны. Они не скулят, не плачут, не говорят, что устали. Они выходят к зрителю и дают свои эмоции, заражают зрителя и получают эти эмоции обратно. Этим и живут, этим и питаются. У артиста тоже могут быть проблемы, но когда он выходит на сцену, зритель не должен это знать и не должен это заметить… Боец - самый требовательный зритель рассказал Илья Колесников

За четыре года фронтовая творческая бригада проехала тысячи километров и дала сотни концертов. Каждый раз артисты готовят новые номера, стараются разнообразить программу.