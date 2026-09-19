Москва19 сенВести.Артисты стараются быть с бойцами и в окопах, и в блиндажах, чтобы даже в самый сложный период подарить им свою энергию и поднять настроение. Уникальность артистов фронтовой творческой бригады в том, что они не имеют права показать зрителям свою усталость, рассказал начальник ансамбля песни и пляски Ленинградского военного округа Илья Колесников в интервью ИС "Вести".
Оперные певцы, эстрадные исполнители, актеры разговорного жанра, цирка - фронтовую творческую бригаду собрали со всей страны.
Для артистов выступления на полигоне, в блиндаже или госпитале - всегда непростой разговор. Здесь нужно не просто выйти исполнить номер, а подобрать слова, которые помогут хотя бы ненадолго отвлечься от выполнения боевых задач.
Артисты во фронтовой бригаде уникальные. Уникальность их в том, что они - патриоты своей профессии, патриоты своей страны. Они не скулят, не плачут, не говорят, что устали. Они выходят к зрителю и дают свои эмоции, заражают зрителя и получают эти эмоции обратно. Этим и живут, этим и питаются. У артиста тоже могут быть проблемы, но когда он выходит на сцену, зритель не должен это знать и не должен это заметить… Боец - самый требовательный зрительрассказал Илья Колесников
За четыре года фронтовая творческая бригада проехала тысячи километров и дала сотни концертов. Каждый раз артисты готовят новые номера, стараются разнообразить программу.
Когда человек, который был в бою, смотрит на тебя, и ты поешь для него что-то военно-патриотическое, он полностью тебя как будто сканирует, у тебя нет шанса слукавить где-то, обмануть… Артист не может показать свою внутреннюю боль. Он должен так или иначе воздействовать на внутренний духовный мир человека. И свои боли, свои проблемы, свои переживания иногда нужно оставить и выполнить задачу, которая сейчас стоит, во имя жизни, во имя победырассказал артист фронтовой творческой бригады Виктор Долженко