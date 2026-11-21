Москва21 ноя Вести.Создание государственной награды, ордена Мужества, трудоемкий и технологически сложный процесс. Об этом заявил заместитель директора по производству Московского монетного двора – филиала АО "Гознак" Павел Бондарев в документальном фильме Александра Рогаткина "От шеврона до ордена, или мама сказала надеть!", сообщает ИС "Вести".

На Московском монетном дворе (ММД) из серебра делают ордена Мужества для героев специальной военной операции (СВО). Одна такая награда весит около 22 граммов. После штамповки ордена подвергаются химическому чернению и приобретают налет патины.

Орден Мужества - достаточно сложное изделие, и цикл его изготовления где-то порядка двух недель от плавки до готового изделия сказал Бондарев

Ранее гендиректор Гознака Аркадий Трачук пообещал увеличить производство пятиграммовых золотых слитков.