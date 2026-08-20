Зотов: чем больше произведений о СВО, тем более здоровым будет общество

Зотов: должно быть больше художественных произведений о СВО Зотов: чем больше произведений о СВО, тем более здоровым будет общество

Москва20 авг Вести.Общество должно больше знать о мужестве и стойкости российских бойцов, участвующих в спецоперации. Такую точку зрения выразил советник мэра Москвы Владимир Зотов во время презентации книги ветеранов СВО. Мероприятие состоялось в музейно-выставочном комплексе Люберец.

Чем больше будет таких произведений, чем больше будет людей прикасаться, видеть, чувствовать, что они там пережили, тем более здоровым будем наше общество отметил Зотов

Авторы произведения "Угледар. Зима, что дышит болью" — ветеран СВО, кавалер ордена Мужества и медали "За отвагу", член Ассоциации ветеранов СВО городского округа Люберцы Владимир Земсков и ветеран СВО, кавалер ордена Мужества художник Илья Бурченков. На страницах своего произведения они рассказали, что им пришлось пережить на передовой, какой ценой достается победа, которая еще впереди.

Владимир Земсков и Илья Бурченков признались, что посвятили свою книгу боевым товарищам, с которыми воевали плечом к плечу. Некоторые сослуживцы погибли на поле боя, но память о них будет вечной.

Она посвящена бойцам-дальневосточникам — мужественным, храбрым, настоящим воинам рассказал Владимир Земсков

В книге опубликованы 64 рисунка — это места боевых действий и портреты погибших бойцов. Выставка иллюстраций из артбука была также представлена в зале музейно-выставочного комплекса.