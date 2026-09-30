Герой России Хайрудинов: для претендентов на краповый берет нет поблажек

Герой России Хайрудинов рассказал об отборе претендентов на краповый берет Герой России Хайрудинов: для претендентов на краповый берет нет поблажек

Москва30 сен Вести.Для бойцов, претендующих получить краповый берет, нет поблажек на экзамене. Об этом ИС "Вести" рассказал Герой России, Командир бригады оперативного назначения Росгвардии Сергей Хайрудинов.

Никаких поблажек не допускается, могут только ужесточить требования. Это делается, чтобы не так было все просто заявил он

В ходе испытаний претенденты в полной экипировке совершают 12-километровый марш-бросок, затем проходят испытания на огневом рубеже, а после выдвигаются на штурм высотного здания.

Затем бойцам, которые не сошли с дистанции, предстоит провести серию спаррингов и продержаться в бою 12 минут.

Краповый берет является высшей наградой для бойцов спецназа Росгвардии.

Это символ доблести, профессионализма, единства, собранности, дисциплины подчеркнул командир отдельного отряда специального назначения "Пересвет" Росгвардии Николай Тарасов

В этом году семь спецназовцев Росгвардии успешно сдали экзамен на право ношения крапового берета.