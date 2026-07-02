Курсант с позывным Крот раскрыл, как бойцы получают свои позывные Курсант с позывным Крот рассказал, как бойцам присваивают позывные

Москва2 июл Вести.Позывные российским бойцам присваивают сослуживцы или командиры, самостоятельно выбрать позывной нельзя, заявил боец с позывным Крот в интервью РИА Новости.

Распределение позывных зачастую происходит путем жеребьевки или исходя из того, к чему у бойца "больше лежит душа", отметил Крот.

Позывные присваивают в основном сослуживцы в расчете или командиры, так как самим себе позывные придумывать нельзя. Мне кажется, что такой подход укрепляет сплоченность расчета и делает систему присвоения позывных справедливой и понятной для всех приводит РИА Новости слова Крота

Между тем украинские военнослужащие у села Новоподгородное в Днепропетровской области переодевались в российскую военную форму. Один из украинских командиров с позывным Пельмень, использовавший российские знаки отличия, уничтожен при попытке продвижения к российским позициям.