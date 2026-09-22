Москва22 сен Вести.Производство пятиграммовых золотых слитков пообещал увеличить гендиректор Гознака Аркадий Трачук в кулуарах Московского финансового форума. Он объяснил наращивание производства таких золотых слитков впечатляющим спросом на них, отмечает ТАСС.

Продажи этих слитков начались в июне 2026 года.

Хочу сказать, что спрос на них впечатляет. В первые месяцы мы скорее присматривались к этому формату, и результат превзошел наши ожидания признался гендиректор Гознака

По его словам, сделки с пятиграммовыми слитками через месяц после старта продаж достигли 20% от общего числа покупок золотых слитков.

Причем это не предел: слитки раскупаются в течение двух-трех дней с момента появления очередной партии в продаже. Поэтому сейчас планируем производство пятиграммовых слитков нарастить добавил Трачук

Самый маленький золотой слиток весом в один грамм в июне можно было купить примерно за 11 тысяч рублей. 12-килограммовый золотой кирпич обходился покупателю в 130 миллионов рублей.

Каждый 15-й россиянин сегодня владеет золотом, отметил в интервью для ИС "Вести" генеральный директор компании "Росвексель" Осман Кабалоев. Золото как инвестиционный инструмент в понимании россиян набирает популярность и занимает второе место по надежности инвестирования после недвижимости. По доходности золото обошло валюту и возглавило список самых прибыльных инструментов на финансовом рынке РФ. В августе доходность вложений в драгоценный металл составила 17,4% в месячном выражении.